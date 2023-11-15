Бельгия — Сербия: когда товарищеский матч, во сколько начало, кто фаворит, прогнозы
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15 ноября состоится товарищеский матч Бельгия — Сербия. Матч пройдёт на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.63. Успех «белых орлов» оценён в 4.85. Ставки на ничью принимаются за 3.60.
Аналитики считают, что матч Бельгия — Сербия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.84.
Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
15 ноября 2023, среда. 22:45 МСК
Бельгия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Хорошая атмосфера — половина дела!
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