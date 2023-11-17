Дания — Словения: прогноз Константина Генича на встречу отбора Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Дания – Словения в квалификации Евро-2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«Сборная Дании и Словении, которые идут сейчас вровень, набрав по 19 очков, делят первое место. Все максимально вроде и понятно, но, с другой стороны, максимально запутанно. Дания играет дома, у себя в Копенгагене. А потом еще у датчан будет выезд в Северную Ирландию. И чтобы занять первое место, Дании желательно словенцев обыгрывать. Но Словения — команда упрямая, упертая, с хорошей атакой. Тот же Шешко там неплохо выглядит. И тренирует давно уже сборную Словении Матьяж Кек. В последних 4 матчах 4 победы у сборной Словении. Ни много ни мало и североирландцев на выезде обыграли, и финнов дома крупно обыграли. Словения в полном порядке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но напротив Дания с хорошей обороной, возможно, она сыграет с тремя центральными защитниками. И вскрыть такую оборону будет чрезвычайно сложно.

Очень важный матч и для тех, и для других. И когда многое стоит на кону, редко такие матчи получаются очень результативными. Поэтому, мне кажется, игра должна получиться сухой и малоголистой, с небольшим количеством моментов. Я бы взял тотал меньше 2,5 за 1,75», — сказал Генич.