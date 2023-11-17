Англия — Мальта: прогноз Егора Титова на матч отборочного раунда чемпионата Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Англия – Мальта в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Англии с форой (-3.5) за 1.62.

«Англичане давно уже всё себе обеспечили, даже ничья с Украиной не помешала выходу на Евро. Сейчас игра с явным аутсайдером, разница у которого 2:18. Думаю, сборная Англии захочет показать себя с позитивной стороны. Мне кажется, что на «Уэмбли» просто нельзя играть плохо, без отдачи, желания.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поставлю на победу Англии с форой (-3.5). На выезде выиграли 4:0, очень легко и уверенно. А сейчас в какой-то невероятной форме Кейн, забивает очень много. И для него приезд в сборную стал особенным моментом, ведь играет за границей. Он приезжает на родину, многих партнёров по команде стал видеть значительно реже. И, конечно, он настроен свой рекорд улучшать. 61 гол за сборную – это уже великолепный показатель. Но Кейну всего 30, и он будет стараться приблизиться к сотне. Как раз против таких соперников надо забивать побольше, как делает Роналду. Кейн это может. Мальта его, конечно, не остановит, тем более рядом Рашфорд, Сака, Грилиш, Фоден. Подносчики снарядов на любой вкус», — сказал Титов.