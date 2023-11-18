Армения — Уэльс: ставка Александра Мостового на матч отбора Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Армения — Уэльс.

Ставка: обе забьют за 2.02.

«Армения и Уэльс встретятся в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года. Сейчас обе команды претендуют на выход в финальный этап. Уверен, их встреча будет очень интересной.

Армения на данный момент идет на четвертом месте в группе с семью баллами. Однако от Хорватии и Уэльса команда отстает на три очка. Сами же валлийцы пока что идут вторыми, но опережают хорватов только по дополнительным параметрам. Так что в их группе все будет решаться в последних матчах — Турция уже гарантировала себе выход в финальный этап.

Армяне неудачно провели три последних тура в этой квалификации Евро. Команда один раз сыграла вничью с Турцией (1:1), а после проиграла Хорватии (0:1) и Латвии с последней строчки (0:2). До этих результатов положение в группе у подопечных Петракова было лучшим.

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Уэльс в четырех последних встречах в рамках отбора на турнир по два раза проиграл и победил. В том числе, уступила команда Армении в их первой встрече — 2:4. Зато обыграть в последнем туре «драконам» удалось Хорватию — 2:1.

Также оба соперника в октябре играли в товарищеских матчах, но добились там разных результатов. Армения проиграла равному противнику — 1:3 с Северной Македонией. А вот Уэльс сумел ожидаемо разгромить Гибралтар (4:0).

Да, если смотреть только на последние матчи, то Уэльс тут выглядит фаворитом. Но я бы не стал так легко сбрасывать со счетов Армению. Сборная имеет в составе сильных игроков. Думаю, на своем поле подопечные Петракова окажут сопротивление валлийцам», — сказал Мостовой.

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