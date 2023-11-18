Германия — Турция: прогноз Алексея Гасилина на товарищеский матч

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на товарищеский матч Германия — Турция.

Ставка: обе забьют за 1.69.

«Германия не принимает участия в квалификации Евро, потому что автоматически попадает туда как хозяйка турнира. И после ЧМ-2022 немцы показывают себя лишь в товарищеских встречах. Недавно сборную возглавил Нагельсман, и он делает эксперименты с составом, что позволяет посмотреть на деле больше игроков, но теряется непобедимая немецкая мощность.

Лучшие прогнозы на сегодня.

После его прихода Германия провела три игры — одолела Францию (2:1) и США (3:1), и последняя встреча закончилась ничьей с Мексикой (2:2). Мы видим, что немцы стабильно забивают, но так же стабильно и пропускают, не найдя ещё качественной обоймы обороны. Но главное — результат. При Нагельсмане сборная ещё не проигрывала, и вряд ли предстоящая встреча с Турцией сможет изменить тренерскую статистику.

Сборная Турции сейчас в очень хорошей форме. В квалификации Евро они уже обеспечили себе путёвку на главный турнир в группе D, где оставшаяся игра с Уэльсом уже ничего не изменит для турок. С сентября сборную возглавляет итальянский специалист Винченцо Монтелла. При нём Турция провела две встречи в рамках квалификации Евро, и обе они закончились победными результатами с Хорватией (1:0) и с Латвией (4:0). Мы видим, что у турок очень сплочённая команда и хорошая игра в атаке, они неплохо создают моменты и качественно их реализуют. Конечно, уровень игроков Германии повыше, но у турок тем и мотивация выше – показать всем и самим себе, чего они стоят», — сказал Гасилин.