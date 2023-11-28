«Барселона» — «Порту»: ставка Александра Мостового на матч группового этапа Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Порту».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Барселона» и «Порту» сыграют в предпоследнем туре Лиги чемпионов. Обе команды не очень стабильно выступают. Я тут не так сильно уверен в успехе каталонцев. Думаю, «драконы» дадут отпор сопернику.

«Барселона» на выходных провела тяжёлый матч с «Райо Вальекано». Каталонцы выходили на поле без Гави, который выбыл на долгий срок. Как минимум в эмоциональном плане это большая потеря для команды, что уж говорить про его влияние на игру каталонцев. И с соперником на выходных подопечные Хави не сумели справиться – сыграли со счётом 1:1.

Вместе с результатами клуба до паузы на матчи сборных возникают уже определённые вопросы к нему. В 4-м туре Лиги чемпионов «Барселона» проиграла «Шахтёру» (0:1). В группе она осталась на первом месте, но позволила «Порту» догнать себя.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Португальцы тоже проиграли в группе ЛЧ только один раз – как раз во 2-м туре «Барселоне» (0:1). В остальных матчах клуб выигрывал – сейчас он идёт вторым. Но выход в плей-офф «драконам» пока на гарантирован – «Шахтёр» уступает команде только три балла.

В остальных недавних матчах «Порту» был более стабилен, чем «Барселона». Клуб почти только выигрывал. В чемпионате Португалии, правда, «драконы» немного отстают от «Бенфики» и «Спортинга». Так что им приходится активно играть на два фронта.

Да, «Барселона» находится не в лучшей форме. Много травмированных в лазарете команды. После ничьей с не самым сильным соперником по Ла Лиге кажется, что у каталонцев тут мало шансов на успех. Но и «Порту» проводит далеко не лучший свой сезон. Так что я тут жду равной игры и как минимум по голу с обеих сторон», — сказал Мостовой.