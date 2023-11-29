«Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал «Манчестер Юнайтед» больше 1,5 за 1.98.

Важнейший матч в этом сезоне для «Манчестер Юнайтед» — на выезде в Турции «Галатасарай». Невероятная атмосфера, вы все это прекрасно знаете и без меня.

«Кажется, что такая домашняя обстановка «Галатасараю» должна помогать выносить всех своих соперников, но нет, если вы посмотрите на статистику этой команды в Лиге чемпионов, то обратите внимание что Окан Бурук и компания в 15 матчах одержали всего лишь две победы. И как вы понимаете, домашняя форма здесь не является определяющим. Победа в этом сезоне в Лиге чемпионов у них была и была как раз над «Манчестер Юнайтед». Я думаю, что вы прекрасно помните тот триллер, который команды устроили друг для друга на «Олд Траффорд».

Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей!

Да, «Юнайтед» в этом соревновании плох, уже 11 мячей пропущено, это жуть какая. С другой стороны, «Юнайтед» в домашнем чемпионате иной — там три матча на ноль. И только что на очень недружелюбной территории на «Гудисон Парк», после того как с «Эвертона» сняли 10 очков, «Юнайтед» берет и увозит победу со счетом 3:0 с невероятным мячом Алехандро Гарначо.

В общем, я к тому что 4:3 из их первой встречи между собой, я думаю, что стоит забыть. Я думаю, что стоит сосредоточиться на том, что в гостях «Манчестер Юнайтед» в общем-то сейчас может из себя что-то представлять. Да, с другой стороны есть Уилфрид Заа, который в последних пяти матчах причастен к четырем забитым мячам и порезвился на «Олд Траффорд». Здесь он будет терроризировать оборону, и я думаю, конечно будет совсем другое ощущение. На ноль я не вижу, что «Манчестер» сыграет, а вот в атаке кажется, что потихонечку дела налаживаются. Гарначо провел, наверное, не слишком яркий матч, но какой гол, который дает ему уверенность. Наконец Марсьяль забил, да, с пенальти, но забил. Наконец-то начинают забивать форварды.

Поэтому я думаю, что «Манчестеру» будет крайне сложно. Я, наверное, положусь на победу «Манчестер Юнайтед», но я бы обратил внимание немножко на другое – на тотал «Манчестер Юнайтед» больше 1,5 в этой встрече. «Юнайтед» надо забивать, чтобы выиграть, чтобы выйти в следующий раунд — пока все в их руках. «Галатасарай», мне кажется, путь в сетку ворот Онаны тоже найдет, поэтому будет результативная игра, из которой «Манчестеру» надо будет извлекать как можно больше.

Поэтому тотал «Манчестер Юнайтед» больше 1,5 во встрече с «Галатасараем» на выезде в Турции – вот мой выбор», — сказал Казанский.

Реклама, ООО «ФОНКОР» ИНН: 7726752148