СКА — «Витязь»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Витязь».

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.97.

«Очень тяжело придется «Витязю», ведь СКА поймал правильный баланс и выдаёт серию из девяти побед. Питерский клуб оптимизировал состав, вернулись травмированные, где-то есть удача, и теперь СКА просто катком катит по КХЛ, компенсируя невзрачные два месяца на старте чемпионата.

Надо сказать, что и «Витязь» при Дмитрии Рябыкине нащупал свою игру, одерживая победы через раз и намекая, что в плей-офф ещё можно будет попасть. Но это вряд ли, конечно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И я не верю, что «Витязь» в Питере сможет намайнить что-то серьёзное. Хотя вот в 2022 году был выдающийся матч, когда «Витязь» дома обыграл СКА в овертайме (6:5 ОТ). Но там была какая-то фантасмагория. Но этот СКА в обороне уже научился играть, а теперь и атака работает как надо.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 декабря 2023, пятница. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Я бы в этом матче взял кэф 1.97 на то, что СКА победит с форой -1.5, то есть с разницей от двух шайб», — сказал Лысенков.