«Реал» Мадрид — «Гранада»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид— «Гранада».

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 1.79.

«Мадридский «Реал» примет дома «Гранаду» в очередном туре чемпионата Испании. Для меня тут фаворит очевиден. У гостей никаких шансов нет.

«Реал» продолжает своё победоносное шествие. Несмотря на большое количество травмированных игроков основы, клуб выигрывает. Буквально пару раз за последние месяцы подопечные Анчелотти не сумели победить, сыграв вничью. Но во всех важных встречах «сливочные» добывают победы. В прошлом туре «Жирона» потеряла очки, пропустив «Реал» на первое место. Хотя пока что у них равное количество очков.

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Также несколько дней назад мадридцы провели результативный матч с «Наполи» в ЛЧ — 4:2. Несмотря на то что команда уже гарантировала себе участие в плей-офф, она всё равно вышла на поле основным составом и сумела выйти победителем из результативного противостояния с неаполитанцами.

А вот про «Гранаду» сказать особо нечего. Клуб идёт на очень длинной серии без побед — в последний раз выигрывал в конце августа. Причём эта победа остаётся единственной у коллектива со старта сезона. В таблице Ла Лиги «Гранада» ожидаемо идёт на предпоследней позиции. Да, её отставание от соперников выше не так велико. Но я не уверен, что клуб начнёт сейчас стабильно набирать очки.

Если бы сейчас на поле против «Реала» вышел сильный соперник, то он бы мог воспользоваться тяжёлым графиком мадридцев. У команды много травмированных, а пару дней назад ещё и провели тяжёлый матч в Лиге чемпионов. Но даже учитывая все эти вводные, «Гранада» вряд ли сумеет победить. Даже с резервистами в составе команда Анчелотти легко способна обыграть противника», — сказал Мостовой.