«Герта» — «Гамбург»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кубка Германии «Герта» — «Гамбург».

Ставка: победа «Герты» с форой (0) за 1.90.

«Гамбург» на прошлой неделе пролетел через все социальные сети благодаря абсолютно идиотскому голу, который устроили вратарь и 2 защитника, перепасовывая мяч друг другу. И в конце концов они забили его в собственные ворота.

Для «Гамбурга» Кубок Германии, на мой взгляд, не является задачей номер 1. Конечно, важно вернуться в Бундеслигу, чего они уже несколько лет сделать не могут. И я не уверен, что на 100% будет концентрация у команды. У «Герты» все наоборот.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Берлин играет дома. Должен, наверное, показать свои лучшие качества. И, в принципе, у «Герты» есть все, чтобы устроить «Гамбургу» нелегкую вечеринку.

Вообще, матч интересный, потому что команды когда-то были в топе и, в общем, не так давно и играли в Лиге чемпионов. Но сейчас они немножко на задворках немецкого футбола, да и вообще общественного внимания.

Я поставлю на хозяев. Мне кажется, что для «Герты» это более удобная ситуация — играть дома, и против такого соперника, который тем более нервничает явно.

Победа с форой 0 «Герты» с коэффициентом 1,9, я думаю, очень хорошая ставка. Во всяком случае, в проигрыше ее в основное время я не верю», — сказал Андронов.