«Штутгарт» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка Германии

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кубка Германии «Штутгарт» — «Боруссия» Д.

Ставка: «Боруссия» не проиграет за 1.70.

«Еще один матч немецкого Кубка. Совершенно не понимаю букмекерский расклад. Почему такой перекос в пользу «Штутгарта». Да, хорошая команда в этом году, но всё-таки пока ещё настоящую проверку не проходила.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дортмундская «Боруссия» нестабильно играет в чемпионате, но отлично выступила в Лиге чемпионов, досрочно выбралась из очень тяжёлой группы. Ну и реалии всех последних лет таковы, что «Боруссия» вряд ли может рассчитывать на чемпионский титул. И, мне кажется, внутри уже в команде даже не верят в это. Кубок — это как раз тот турнир, где «Боруссия» может титул завоевать, да и дорога к этому титулу гораздо проще, чем в Бундеслиге. Поэтому я уверен, что Дортмунд очень серьёзно на матч настраивается.

Мне, повторюсь, абсолютно непонятны коэффициенты: почему победа «Боруссии» стоит 3.7. Я бы выбрал из меньшего. «Боруссия» не проиграет в основное время с коэффициентом 1.70», — сказал Андронов.