ПСВ — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.65.

«ПСВ и «Арсенал» встретятся в 6-м туре Лиги чемпионов. Оба соперника для себя уже всё решили – они гарантировали себе выход в плей-офф. И даже в случае победы нидерландцы не обгонят «канониров».

«Арсенал» пару дней назад продолжил небольшую тенденцию в чемпионате Англии – проиграл «Астон Вилле» со счётом 0:1. Ранее так же «львам» уступил и «Манчестер Сити». Однако до этого матча подопечные Артеты шли на длинной серии викторий. Конечно, были у команды и нервные встречи, как с «Лутон Таун» (4:3) и с «Вулверхэмптоном» (2:1). Помимо этого, «пушкари» добывали и уверенные виктории – 6:0 с «Лансом». В таблице АПЛ коллектив опустился на второе место – он имеет минимальный разрыв с лидирующим «Ливерпулем».

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В группе ЛЧ у «Арсенала» совсем другая ситуация. Команда уже точно финиширует первой – у неё 12 очков, а у ближайшего преследователя – восемь. Собственно, этим ближайшим преследователем и является ПСВ. Он отрывается от «Ланса» на три очка – но ниже клуб не опустится из-за дополнительных параметров.

В последних встречах ПСВ, в отличие от «Арсенала», только выигрывал. За несколько месяцев красно-белые проиграли всего один раз – 0:2 с «Шальке» в товарищеском матче. А так подопечные Петера Боса только выигрывали, в том числе у сильных противников – 2:1 с «Фейеноордом» и 3:2 с «Севильей». В таблице нидерландской лиги ПСВ сейчас лидирует с большим отрывом от преследователей.

Думаю, слишком напряжённого футбола от обороны мы тут не увидим. Команды уже решили все вопросы в группе – они просто сыграют в своё удовольствие. Тут на первый план выходит просто уровень игроков. А он, что очевидно, выше у «Арсенала», — сказал Павлюченко.

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