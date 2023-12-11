ПСВ — «Арсенал». У Микеля Артеты нет причин упираться

Клубы уже вышли в плей–офф, но «крестьяне» затаили обиду. А лондонцам нет смысла тратить силы и энергию.

12 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ — «Арсенал». Начало – в 20:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «крестьян» можно с коэффициентом 2.49. Шансы лондонцев оценили в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура Лиги чемпионов ПСВ — «Арсенал» 12 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что игра ПСВ — «Арсенал» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.53.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов ПСВ — «Арсенал» (12.12.2023)

Игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ — «Арсенал» пройдёт 12 декабря на стадионе «Филипс». Стартовый свисток раздастся в 20:45 мск. В очной встрече первого круга «канониры» довольно легко обыграли «крестьян» со счётом 4:0. Сумеют ли подопечные Петера Боша взять реванш?

В группе В перед заключительным туром определились команды, которые продолжат борьбу в плей-офф Лиги чемпионов. «Арсенал» и ПСВ продемонстрировали хорошую игру и заслуженно опередили «Ланс» и «Севилью».

В минувшей встрече АПЛ лондонцы уступили на выезде «Астон Вилле» со счётом 0:1. Мячом больше владели «канониры», но реализовать несколько выгодных моментов не получилось. В послематчевом интервью Микель Артета заявил, что гордится игрой своих подопечных, несмотря на поражение.

После пяти туров Лиги чемпионов «Арсенал» занимает первое место в таблице группы. Кроме разгрома ПСВ, он дважды выиграл у «Севильи» (2:1 и 2:0) и «Ланса» (6:0), а уступил на выезде кроваво-золотым со счётом 1:2. В этих встречах бразилец Габриэл Жезус забил четыре мяча и сделал две результативные передачи, а Букайо Сака записал в свой актив три гола и четыре ассиста.

В последних пяти выездных встречах с учётом всех соревнований «Арсенал» выступил слабо. Он победил «Брентфорд» (1:0) и «Лутон Таун» (4:3), а проиграл «Ньюкаслу» (0:1) и «Астон Вилле» (0:1) в АПЛ. В Кубке лиги подопечные Артеты уступили «Вест Хэму» (1:3).

После пяти матчей ПСВ находится на втором месте в таблице группы Лиги чемпионов. Он обыграл «Ланс» (1:0) и «Севилью» (3:2), завершил вничью встречи с испанским клубом (2:2) и кроваво-золотыми (1:1). Уступили «крестьяне» только «канонирам» (0:4). Таким образом, три из этих матчей завершились тоталом больше 2.5 мяча.

Подопечные Петера Боша умеют хорошо атаковать, но забили всего семь мячей в пяти играх Лиги чемпионов. Причина заключается в высоком уровне соперников. А вот в текущем сезоне Эредивизии «крестьяне» выиграли все 15 матчей, при этом забили 52 мяча, а пропустили — шесть! 12 из этих встреч завершились тоталом больше 2.5 мяча.

В последней игре чемпионата Нидерландов ПСВ дома обыграл «Херенвен» (2:0). «Крестьяне» с первых минут завладели инициативой и организовали мощное давление на линию обороны соперника. Голы забили Гус Тиль и Рикардо Пепи. Бывший игрок московского «Спартака» набрал в текущем сезоне хорошую форму и забил восемь мячей с учётом всех соревнований.

В текущем розыгрыше чемпионата Нидерландов ПСВ занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая «Фейеноорд» на 10 очков. Весьма вероятно, что «крестьяне» не упустят чемпионство, если сумеют избежать спада.

Подопечные Микеля Артеты в последних встречах демонстрируют слабые результаты. Насыщенный календарь и высокий уровень конкуренции в АПЛ заставляют их выкладываться на 100 процентов в каждой встрече. По этой причине на ничего не решающий в турнирном плане матч с ПСВ Микель Артета вполне может выпустить запасных.

ПСВ заметно прибавил в общекомандном взаимодействии и обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. У «крестьян» есть возможность отблагодарить болельщиков за поддержку по ходу текущего сезона яркой атакующей игрой. Вот и рассмотрим ставку на то, что подопечные Петера Боша забьют минимум два гола, за 2.02.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Арсенал» 12 декабря 2023 года

«Крестьяне» улучшили игру в позиционном нападении и забили 10 голов за последние четыре встречи с учётом всех соревнований. Для ПСВ и «Арсенала» результат встречи не имеет никакого турнирного значения, поскольку они обеспечили себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Весьма вероятно, что Микель Артета проведёт ротацию состава и предоставит отдых основным игрокам. Возможно, что подопечные Петера Боша захотят взять реванш за поражение в первом круге. Поэтому поставим на индивидуальный тотал ПСВ больше 1.5 мяча за 2.02.

Ставка: индивидуальный тотал ПСВ больше 1.5 мяча за 2.02.