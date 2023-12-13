«Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ».

Ставка: ничья за 3.95.

«Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ» встретятся в финальном туре группового этапа Лиги чемпионов. Интрига в «группе смерти» не подкачала. Парижане рискуют не попасть в плей-офф турнира. Им тут необходимо добывать викторию.

Конечно, не лучшим образом подопечные Луиса Энрике провели первые пять туров этой ЛЧ. Клуб, который всегда нацелен на победу в турнире, не может позволить себе так часто терять очки. В трех из пяти встреч парижане не сумели выиграть. Причем дважды клуб проиграл «Милану» (1:2) и «Ньюкаслу» (1:4). В группе представитель Лиги 1 теперь идет вторым семью баллами. «Ньюкасл» и «Милан» со строчек ниже отстают от «ПСЖ» всего на два очка.

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При этом в Лиге 1 парижане особых проблем не испытывают. В домашнем чемпионате команда уже давно не проигрывала – благодаря неудачам конкурентов заняла первое место и оторвалась от преследователей. А вот у «Боруссии» Дортмунд дела в Бундеслиге идут не лучшим образом. На выходных она проиграла в принципиальном матче «Лейпцигу» (2:3). Теперь клуб идет на пятой строчке в таблице – выиграл всего в одном из пяти туров.

Зато в группе ЛЧ дела у дортмундцев идут намного лучше. Команда лидирует в таблице, уже гарантировав себе выход в плей-офф. В последних матчах еврокубка подопечные Эдина Терзича только выигрывали, в том числе, дважды у «Ньюкасла» — 1:0 и 2:0.

Уверен, что «ПСЖ» будет тяжело в этом матче. «Боруссия» Дортмунд и без того часто проигрывала в последнее время. Может быть, клуб себе уже гарантировал выход в плей-офф, но это не означает, что он тут легко три очка отдаст. «Желто-черные» сыграют организованно – они постараются сдержать атаку парижан, во главе которой Мбаппе», — сказал Павлюченко.

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