«Боруссия» Д — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч ЛЧ «Боруссия» Д — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.90.

«ПСЖ» может никуда не выйти, ну, может выйти в Лигу Европы, если в матче «Ньюкасл» — «Милан» будет чья-либо победа, а сами парижане проиграют «Боруссии», которая уже из группы вышла. С другой стороны, «ПСЖ» надо обязательно выигрывать, и тогда он по личным встречам будет выше, чем «Боруссия». «Боруссия» тогда выйдет со второго места, а «ПСЖ» — с первого. Но представить, что из этой группы Мбаппе и компания не выйдут, хотя это «группа смерти», она самая плотная, самая тяжёлая, я бы, наверное, такой прогноз не сделал перед началом турнира. Но сейчас видите, как всё складывается. И поражение от «Ньюкасла», и поражение на выезде от «Милана», в общем, в этой Лиге чемпионов команда Луиса Энрике два гостевых матча проиграла, хоть и забивала в Англии и, соответственно, в Италии, но проигрывала.

Здесь «ПСЖ» обязательно надо играть на победу. Парижанам повезло, что «Боруссия» уже свою задачу решила, но будет ли немецкая команда отбывать номер перед своими болельщиками, перед своими преданными фанатами? Это тоже большой вопрос. Но мне кажется, что те ресурсы, которые есть у «ПСЖ», опыт больших и решающих матчей, который есть у Луиса Энрике, должны парижанам помочь. Поэтому вокруг да около я ходить не буду, это почти мини-финал для «ПСЖ». В чемпионате «ПСЖ» идёт абсолютно нормально, в последнем матче тоже одержал победу, я думаю, что Мбаппе и компания всё прекрасно понимают, в какой футбол им надо сыграть, чтобы дортмундскую «Боруссию» на выезде обыграть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А «Дортмунд» дома хорош, это «Бавария» только четыре может им запихнуть и ничего не пропустить, посмотрим, справится ли с этой задачей «ПСЖ».

Моя ставка – победа «ПСЖ» в решающем матче группы F за 1.90. И тогда «Боруссия» вместе с «ПСЖ» отправится в лигочемпионскую весну», — сказал Генич.