«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Вильярреал».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.78.

«Реал» Мадрид примет дома «Вильярреал» в очередном туре испанской Примеры. Мадридцы хорошо выступают, несмотря на количество травмированных. Поэтому и сейчас я не вижу особых предпосылок к победе гостей.

«Реал» в последнем туре потерял очки с «Бетисом» — 1:1. Для мадридцев эта неудача стала второй за десять игр во всех турнирах. До этого команда Анчелотти тоже сыграла вничью, но уже не с таким очевидным соперником — 0:0 с «Райо Вальекано». Теперь в таблице Примеры «сливочные» снова пропустили выше себя «Жирону» — разрыв между лидерами составляет два балла. «Атлетико» и «Барселона» отстают от «Реала» на пять очков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На неделе клуб ещё и играл в Лиге чемпионов. И уже во второй раз кряду мадридцы проводят тяжёлый матч в рамках еврокубка. Видимо, гордость и статус главного участника ЛЧ не даёт морального права подопечным Анчелотти проигрывать, даже когда они давно гарантировали себе выход в плей-офф. Так, «Реал» обыграл «Наполи» (4:2) и «Унион» (3:2).

«Вильярреал» тоже проводил игру в рамках еврокубка на неделе — на день позже «Реала» в Лиге Европы. Клуб обыграл «Ренн» (3:2) и вышел в плей-офф турнира с первой строчки. В большинстве игр ЛЕ «жёлтая подлодка» выигрывала.

В Ла Лиге дела у подопечных Марселино идут не очень хорошо — в пяти турах у них в активе всего одна победа — над «Осасуной» (3:1). В остальных встречах «Вильярреал» терял очки, из-за чего опустился уже на 13-е место.

Думаю, у гостей тут шансов нет. Даже если бы на поле против «Реала» вышел сильный соперник из топ-6 таблицы, мадридцы бы были ближе к победе. А «Вильярреал» и без того часто теряет очки в Ла Лиге. Поэтому и тут шансов на выигрыш у «жёлтой подлодки» почти нет», — сказал Мостовой.