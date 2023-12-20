«Адмирал» – «Амур»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ во Владивостоке

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Адмирал» – «Амур».

Ставка: победа «Амура» в матче за 1.88.

«Во Владивостоке нас ждёт продолжение хоккейного сериала «Адмирал» — «Амур», которые сыграют друг с другом в третий раз подряд. Такова воля календаря. 6 декабря при помощи буллитов сильнее были хабаровские хоккеисты – 4:3. На следующий день успех сопутствовал «морякам» — 1:0. Таким образом, «Адмирал» покинул последнее место в Восточной Конференции, набрав 32 очка в 38 матчах.

«Амур» же имеет после 40 матчей 39 очков и ведёт отчаянную борьбу за выход в «плей-офф», занимая девятое место.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Лидерами команды Леонида Тамбиева сейчас являются Александр Горшков, Дмитрий Бучельников и Антон Берлёв, а среди подопечных Андрея Мартемьянова в плане результативности выделяются Кирилл Панюков, Иван Мищенко и Егор Коршков. Сумеют ли они пробить Василия Демченко, которому после «сухаря» в прошлом матче наверняка вновь доверят место в воротах? Второй раз подряд на ноль «Адмирал» вряд ли сыграет, а вот доставить гостям проблемы сможет. И всё-таки, «Амур» бьётся за плей-офф и на этот раз победит. По буллитам. Да и когда же ещё доказывать свои амбиции, если не сейчас?», — сказал Емелин.