«Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»: дата матча АПЛ, во сколько начало, прогнозы и ставки

26 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «сорок» можно с коэффициентом 1.55. Успех «лесников» оценён в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают, что матч «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.