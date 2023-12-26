«Спартак» и Winline продлили контракт до лета 2028 года

ФК «Спартак-Москва» и компания Winline объявили о продлении партнёрских отношений. Прежний контракт был рассчитан до конца сезона-2025/2026. По новому соглашению партнёрство продлили ещё на два года — до лета 2028-го.

Плодотворное сотрудничество «Спартака» и Winline длится с 2016 года. С тех пор компания остаётся верным партнёром, который активно поддерживает клуб и радует болельщиков яркими проектами. Так, компания Winline помогла установить скоростную и абсолютно бесплатную сеть Wi-Fi на всех трибунах арены, сыграла важную роль в разработке нового удобного приложения и клубного сайта, а ресторан Winline Club радует многих болельщиков комфортом и яркой программой во время домашних матчей.

Незабываемый след в истории оставил Winliner — корабль, который несколько дней ходил по Москве-реке, став местом празднования столетия «Спартака» и победы в Кубке России.

Это лишь несколько примеров плодотворного сотрудничества «Спартака» и Winline. Стороны уверены, впереди ещё множество ярких историй и победных эмоций. Наслаждайтесь игрой вместе с Winline и болейте за «Спартак». Без вариантов.

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