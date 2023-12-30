«Ювентус» — «Рома»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Ювентус» — «Рома».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.13.

«Ювентус» и «Рома» сойдутся в 18 туре чемпионата Италии. Интересная игра, хотя яркого футбола я тут не жду. Думаю, противники сыграют достаточно прагматично.

«Ювентус» всеми силами пытается не отстать от «Интера» в Серии А. Недавно команда Аллегри пару раз потеряла очки — 1:1 как раз с миланцами и 1:1 с «Дженоа», идущим низко в таблице. По итогу, сейчас отставание «старой синьоры» от лидера составляет четыре очка. Так что любая неудача туринцев позволит «Интеру» еще сильнее оторваться в турнире.

Хотя в остальных недавних играх «Ювентус» смотрелся вполне неплохо. В этом сезоне клуб пропускает еврокубки, благодаря чему спокойно концентрирует все свое внимание на Серии А. Недавно «старая синьора» разобралась с «Фрозиноне» (2:1), с «Наполи» (1:0) и с «Монцей» (2:1).

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А вот у «Ромы» сейчас совсем другие задачи в Серии А. Клуб борется за попадание в зону еврокубков. С 28 баллами на данный момент римляне идут на шестом месте. Однако «Наполи» со строчки ниже отстает от подопечных Моуринью всего на один балл. Другие преследователи коллектива тоже не имеют с ним большого разрыва. Так что поражение уже в этом туре может снова выкинуть «Рому» за пределы топ-6.

Могли бы римляне иметь отрыв от преследователей. Но недавно коллектив потерял очки в играх с «Фиорентиной» (1:1) и с «Болоньей» (0:2). Оба соперника стоят выше команды Моуринью в таблице. Также, в отличие от «Ювентуса», недавно «Рома» завершила участие в групповом этапе Лиги Европы, финишировав на втором месте. Хотя это было уже давно, сейчас у коллектива достаточно времени на подготовку.

Думаю, «Рома» сыграет тут в закрытый футбол. Моуринью понимает, с кем им предстоит играть. Так что я сейчас жду мало голов. Но предпочтение все равно отдам «Ювентусу», который в этом розыгрыше Серии А смотрится очень достойно», — сказал Мостовой.

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