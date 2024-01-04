«Ювентус» — «Салернитана»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Кубка Италии

Известный журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Салернитана».

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1.5) за 1.65.

«Причуды календаря таковы, что эти клубы сыграют дважды за четыре дня: в четверг Кубок в Турине, в воскресенье чемпионат в Салерно.

Давайте откровенно. «Ювентус» располагает двумя составами, у «Салернитаны» сложности даже с основным. Вернувшийся в клуб спортивный директор Вальтер Сабатини выставляет на продажу лидеров, предполагая найти им замену в январе. Два года назад подобный трюк помог южанам сохранить место в Серии А.

В воскресенье «Салернитана» победила «Верону», вплотную приблизившись к конкурентам по борьбе за выживание. Ранее южане сыграли вничью с «Миланом», пропустив в компенсированное время, и достойно смотрелись против «Аталанты», сдавшись лишь в концовке. Но всё это в чемпионате, где футболистам из Салерно надо «умирать», чтобы продлить пребывание в Серии А.

Ну и как вы думаете, какой из матчей против «Юве» для «Салернитаны» важнее? Есть ли ресурсы и идеи на обе игры? Ставим на победу туринцев с форой (-1.5)», — сказал Лаврентьев.