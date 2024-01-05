ЦСКА — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Спартак».

Ставка: победа ЦСКА за 2.42.

«За новогодним столом долго находиться опасно. ЦСКА и «Спартак» свои последние матчи провели 30 декабря, точно получили пару выходных для встречи Нового года. Далее был тренировочный процесс, и вот первый хоккейный матч в Москве в 2024 году. И сразу дерби.

«Спартак» всё ещё возглавляет общую таблицу всей КХЛ. У подопечных Алексея Жамнова после 47 матчей 66 очков. Но главное богатство красно-белых в их суперзрелищной игре. Ни у кого нет даже близко столько заброшенных шайб. Их у спартаковцев 172. К примеру, у идущей по этому показателю второй «Магнитки» почти на 30 меньше. Николай Голдобин, Максим Цыплаков и Павел Порядин уже выбили по 20 и более голов. И это не предел. Всё это так. Но с обороной у красно-белых точно не всё в порядке – 129 шайб в пассиве. Ну а то, что случилось с ними в Балашихе 30 декабря, забудется ещё очень нескоро. Ведь там «Спартак» вёл 4:1, но умудрился проиграть не входящему в кубковую «восьмёрку» «Витязю» в овертайме — 4:5.

Ну а ЦСКА пытается подняться выше шестого места на Западе. Получится ли это у команды Сергея Фёдорова? Период из пяти поражений подряд, который случился с ними в декабре, остался в 2023 году. Ведь 30 декабря армейцы у себя дома переиграли «Северсталь» — 3:1. Максим Мамин и Михаил Григоренко выходят на свой уровень? Скорее да, чем нет. И в этом плане в Парке Легенд «Спартаку» придётся очень сложно. У ЦСКА сейчас и с мотивацией полный порядок. Он и выиграет эту встречу в основное время», — сказал Емелин.