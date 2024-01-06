«Сандерленд» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Сандерленд» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ньюкасла» за 1.75.

«Сандерленд» и «Ньюкасл» встретятся в 1/32 Кубка Англии. Думаю, особой интриги тут нет. «Сороки» обязаны обыгрывать противника из Чемпионшипа.

Хотя «Сандерленд» не так плохо играл в последнее время. В восьми встречах у клуба всего два поражения. В большинстве остальных игр «чёрные коты» добывали победы. В таблице Чемпионшипа команда идёт в топ-6 и вполне может побороться за выход в плей-офф.

А вот «Ньюкасл» проводит далеко не лучший отрезок в сезоне. В восьми последних встречах в активе клуба всего одна победа – 3:0 с «Фулхэмом» в АПЛ. Во всех остальных встречах «сороки» проигрывали, в том числе они уступили в Кубке лиги «Челси» (1:2) и в заключительном туре ЛЧ «Милану» (1:2), после чего финишировали последними в группе.

В АПЛ дела у подопечных Хау тоже идут не лучшим образом. В последний месяц «Ньюкасл» был обыгран далеко не самыми сильными противниками по Премьер-лиге – 1:3 с «Ноттингем Форест», 0:1 с «Лутон Таун» и 0:3 с «Эвертоном». Всё это ставит большой вопрос к шансам команды на борьбу за топ-4 АПЛ. Сейчас в таблице турнира коллектив уже опустился ближе к середине, на девятое место.

Да, «Ньюкасл» слабо выступал недавно. Но я всё-таки считаю, что в этом противостоянии он обязан выигрывать. «Сороки» не могут ещё и вылететь из Кубка Англии от соперника из Чемпионшипа», — сказал Павлюченко.