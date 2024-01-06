«Ман Сити» — «Хаддерсфилд»: когда матч Кубка Англии, во сколько начало, ставки и прогнозы

7 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.02. Успех «терьеров» оценён в 52.0. Ставки на ничью в основное время принимаются за 21.0.

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.45. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 2.35. Если не забьют — коэффициент 1.55. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.42.

Как и ожидалось, победа в клубном чемпионате мира помогла «горожанам» прийти в себя. В последних двух турах в чемпионате Англии они уверенно победили «Эвертон» (3:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Таким образом, «горожане» поднялись на третье место в турнирной таблице первенства.

Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет пять очков, но у подопечных Хосепа Гвардиолы есть матч в запасе. У них есть хорошие шансы вернуться в чемпионскую гонку. Дело в том, что многие другие команды, в частности мерсисайдцы, вскоре на некоторое время лишатся ведущих футболистов. Они отправятся в расположение сборных на Кубок Африки и Азии.

У «Хаддерсфилда» гораздо меньше позитивных новостей, чем у «Манчестер Сити». Он занимает 21-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Шеффилд Уэнсдей» составляет три очка. Из Кубка лиги клуб вылетел, уступив в игре первого же раунда с «Мидлсбро» (2:3).

В 26 встречах в Чемпионшипе «терьеры» одержали только пять побед и 10 раз сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили 26 мячей, а пропустили 44 — больше только у «Блэкберн Роверс», «Плимута» и идущего на последнем месте «Ротерхэма».