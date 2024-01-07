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«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии

«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 1.54.

«Манчестер Сити» и «Хаддерфилд» сыграют в 1/32 Кубка Англии. Конечно, тут нет смысла говорить о шансах гостей на победу. «Горожане» без особых проблем выиграют.

«Манчестер Сити» вернулся в форму. В ноябре-декабре клуб терял много очков, из-за чего выпал из гонки за лидерство в АПЛ. Но в последнее время подопечные Гвардиолы снова начали добывать сплошные виктории. За семь игр клуб не выиграл всего один раз – 2:2 с «Кристал Пэлас». Также «Сити» сумел выиграть клубный чемпионат мира.

У «Хаддерсфилда» обратная ситуация в последних матчах. За восемь матчей у клуба всего одна виктория в активе – 3:0 с «Блэкберном». В остальных противостояниях «терьеры» терпели неудачи, часто проигрывая. В таблице Чемпионшипа «Хаддерсфилд» уже опустился почти в зону вылета.

Кубок Англии . 1/32 финала
07 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Конечно, тут нет смысла особо говорить о форме «Хаддерсфилда». «Ман Сити» — сильнейший клуб Англии, поспорить в силе с которым может всего лишь пара команд. «Терьеры» тут не имеют никаких шансов», — сказал Павлюченко.

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