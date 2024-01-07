«Рома» — «Аталанта»: когда матч Серии А, во сколько начало, сыграет ли Миранчук

7 января состоится матч 19-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Аталанта». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 2.47. Успех бергамасков оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Аналитики считают, что матч «Рома» — «Аталанта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

В последних 12 турах в чемпионате Италии «Рома» уступила только лидирующему «Интеру» (0:1), «Болонье» (0:2) и «Ювентусу» (0:1). Вничью она сыграла с «Лацио» (0:0) и «Фиорентиной» (1:1). За этот период времени «джаллоросси» пропустили только девять мячей, а забили 17.

«Аталанта» в последних восьми встречах в чемпионате Италии обыграла только «Милан» (3:2), «Салернитану» (4:1) и «Лечче» (1:0). Все три победы она одержала на домашней арене. Также бергамаски сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). Уступили они «Интеру» (1:2), «Наполи» (1:2), «Торино» (0:3) и «Болонье» (0:1).