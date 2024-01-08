Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Енисей» — УНИКС: во сколько начало матча Единой лиги ВТБ, какие ставки и прогнозы

«Енисей» — УНИКС: во сколько начало матча Единой лиги ВТБ, какие ставки и прогнозы
Аудио-версия:
Комментарии

8 января состоится матч Единой лиги ВТБ «Енисей» — УНИКС. Начало игры — в 13:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.26. Успех красноярцев оценён экспертами в 3.85.

Букмекеры сомневаются, что матч Единой лиги ВТБ «Енисей» — УНИКС будет результативным: тотал больше 164.5 очка идёт за 1.97, а тотал меньше 164.5 очка — за 1.78. Заключить пари на то, что красноярцы не проиграют в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.55.

«Енисей» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Он выиграл 11 из 20 матчей в этом сезоне, а лидирующий ЦСКА одержал 17 из 19 побед. Процент побед красноярского клуба составляет 0.550.
В последних шести матчах «Енисей» победил только располагающиеся в самом низу турнирной таблицы Единой лиги ВТБ «Минск» (89:74) и «Пари Нижний Новгород» (82:61). Уступили подопечные Йовицы Арсича ЦСКА (75:80), «Локомотиву-Кубань» (83:90 ОТ), «Автодору» (65:72) и МБА (91:93).

Единая лига ВТБ . 1-й этап
08 января 2024, понедельник. 13:00 МСК
Енисей
Красноярский край
1-я четверть
19 : 12
УНИКС
Казань
Енисей: Бич, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратан-Мэйз, Лобарев, Балашов, Белянков, Сонько, Шлегель, Загретдинов
УНИКС: Димитриевич, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Тихоненко, Бако, Стуленков, Колесников, Одиноков, Лазарев, Грин

УНИКС располагается на второй строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У подопечных Велимира Перасовича доля побед составляет 0.800, а у лидирующего ЦСКА — 0.895. Казанцы набрали отличный ход. Во всех семи последних встречах они одержали уверенные победы. Да, в соперниках были преимущественно аутсайдеры, но это не принижает заслуг Перасовича. Подопечные хорватского специалиста демонстрируют уверенный доминирующий баскетбол и набирают много очков.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android