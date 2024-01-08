ЦСКА — «Торпедо»: когда матч КХЛ, время начала, какие прогнозы и ставки

9 января в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 1.78. Успех подопечных Игоря Ларионова по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.30.

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.32. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.40.

Сделать ставку на то, что в матче любым способом победу одержит команда Сергея Фёдорова, можно за 1.39. Шансы команды Игоря Ларионова оценили котировкой 3.00.