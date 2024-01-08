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ЦСКА — «Торпедо»: во сколько начало матча КХЛ 9 января, кто фаворит, прогнозы

ЦСКА — «Торпедо»: во сколько начало матча КХЛ 9 января, кто фаворит, прогнозы
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9 января в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 1.78. Успех подопечных Игоря Ларионова по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.30.

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.32. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.40.

Сделать ставку на то, что в матче любым способом победу одержит команда Сергея Фёдорова, можно за 1.39. Шансы команды Игоря Ларионова оценили котировкой 3.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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