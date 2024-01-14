«МЮ» — «Тоттенхэм»: получи бонус до 30 тыс. рублей к матчу АПЛ

14 января состоится матч АПЛ «МЮ» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 19:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

В последних восьми турах в чемпионате Англии манкунианцы победили только «Эвертон» (3:0), «Челси» (2:1) и «Астон Виллу» (3:2). Также они не без везения зацепились за ничью в матче с «Ливерпулем» (0:0). Уступили подопечные тен Хага «Ньюкаслу» (0:1), «Борнмуту» (0:3), «Вест Хэму» (0:2) и «Ноттингем Форест» (1:2). В результате «Манчестер Юнайтед» спустился на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от идущего на шестом месте «Вест Хэма» составляет три очка.

У «Тоттенхэма» дела идут гораздо лучше, чем у «красных дьяволов». Он занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв от «Вест Хэма» составляет целых пять очков, а отставание от располагающегося на четвёртой строчке «Арсенала» — всего лишь одно очко.

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