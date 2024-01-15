«Барыс» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Барыс» – «Лада».

Ставка: победа «Лады» в матче за 1.95.

«Барыс», скажем откровенно, проводит сезон очень посредственно. И о плей-офф в астанинской команде уже даже и не помышляют. 40 очков после 49 игр и предпоследнее место на Востоке говорит именно об этом. До кубковой зоны целая пропасть – 15 баллов! В трёх последних матчах «Барсы» уступили. Хотя и смотрелись достойно в Уфе (3:5) и Казани (0:1 Б). И, разумеется, это является слабым утешением для Олега Болякина и его команды.

«Лада» же в старый Новый год выиграла на выезде у «Автомобилиста» в овертайме — 4:3. Максим Березин забросил решающую шайбу. И, как всегда, отличились Андрей Алтыбармакян и Сергей Шумаков. Кстати, до этого поединка «вазовцы» потерпели три поражения. При этом тольяттинцы уверенно держатся в зоне плей-офф, набрав 61 очко в 52 матчах. Более того, подопечные Олега Браташа реально борются за домашний посев в первом раунде Кубка Гагарина.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 января 2024, понедельник. 16:30 МСК Барыс Астана Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне «Лада» у себя дома обыграла «Барыс» — 2:1. В Астане это будет сделать сложно, но, учитывая хороший эмоциональный фон тольяттинской команды после победы в Екатеринбурге, можно предположить, что и в столице Казахстана волжане сыграют успешно и одержат победу. Да и Никита Попугаев оправился от травмы и уже начал забрасывать шайбы», — сказал Плющев.