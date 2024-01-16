«Бристоль Сити» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Бристоль Сити» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.90.

«Бристоль Сити» и «Вест Хэм» вновь встретятся в рамках 1/32 Кубка Англии. Неделю назад соперники не выявили победителя – 1:1. Но сейчас, думаю, представитель АПЛ все же должен выигрывать. Тем более, графики матчей у противников были разные.

В Премьер-лиге тур разделили на две недели. Так что «Вест Хэм» имеет больше времени на подготовку – он не проводил матчей после ничьей с «Бристоль Сити». До этого подопечные Мойеса добились важных результатов – 2:0 с «Ман Юнайтед» и с «Арсеналом», а также 0:0 с «Брайтоном». В таблице АПЛ «молотобойцы» сейчас располагаются на границе с зоной еврокубков – на шестой позиции.

«Бристоль Сити» так с графиком матчей не повезло. Несколько дней назад он принимал участие в 27 туре Чемпионшипа. Более того, клуб еще и проиграл – 0:2 от «Престона». Впрочем, эта неудача стала для клуба далеко не первой – в таблице турнира он идет ниже середины, на 14 строчке.

Конечно, до конца не ясно, какими составами сыграют соперники. Но я все равно тут отдаю предпочтение гостям, хотя бы из-за графика матчей. «Вест Хэм» имел больше времени на подготовку – он без особых проблем должен обыгрывать противника из Чемпионшипа и доказывать, что ничья в их первой встрече была ошибкой», — сказал Павлюченко.