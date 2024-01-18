«Атлетико» — «Реал»: во сколько начало матча Кубка Испании, где смотреть и какой прогноз

18 января состоится матч 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» — «Реал» Мадрид. Начало – в 23:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 2.54. Успех «матрасников» оценивается в 2.95. На ничью дают коэффициент 3.70.

Аналитики считают, что игра «Атлетико» — «Реал» Мадрид получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют «матрасники», сыграет коэффициент 1.28. Гол «сливочных» доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.

«Матрасники» в недавнем мадридском дерби уступили «Реалу» в 1/2 финала Суперкубка Испании. Непримиримые соперники порадовали зрителей яркой и результативной игрой. Основное время матча завершилось со счётом 3:3, а в дополнительное время подопечные Карло Анчелотти забили два мяча. В итоге в финал прошёл «Реал» (5:3 ДВ).

В текущем розыгрыше Примеры после 19 туров «матрасники» занимают лишь пятое место. От «Жироны», которая находится на первой строчке в таблице, «Атлетико» отстаёт уже на 11 очков, но имеет матч в запасе. Кроме того, команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов и участвует в Кубке Испании.

«Реал» вернулся из Саудовской Аравии с Суперкубком Испании. В финале «сливочные» разгромили «Барселону» со счётом 4:1. Главным героем матча стал Винисиус Жуниор. Бразилец оформил хет-трик и создал много проблем обороне соперника.

У подопечных итальянского специалиста отлично складывается текущий сезон. Они находятся на втором месте в турнирной таблице Примеры, отставая на одно очко от «Жироны». Важно, что у «Реала» есть матч в запасе. В Лиге чемпионов клуб выполнил задачу на групповом этапе и прошёл в плей-офф.