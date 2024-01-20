Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев: получи бонус до 30 тысяч рублей к бою UFC 297

В ночь с 20 на 21 января в Торонто на «Скоушабэнк-Арене состоится турнир UFC 297. В одном из его поединков Арнольд Аллен подерётся с Мовсаром Евлоевым. Начало боя – не ранее 3:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Эксперты считают фаворитом россиянина и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.40. Шансы англичанина оценили в 3.05. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 57.0. Аналитики считают, что бой дойдёт до судейского решения: тотал больше 2.5 раунда оценён в 1.24, а тотал меньше 2.5 раунда – в 3.85.

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