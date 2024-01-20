«Удинезе» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Удинезе» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» за 1.89.

«Милан» находится в неплохой форме. За последний месяц клуб проиграл только один раз, равному сопернику — 1:2 от «Аталанты» в Кубке. В большинстве остальных противостояний, которые пришлись на Серию А, миланцы выигрывали. В таблице они идут третьими, оторвались от преследователей почти на десять очков. Правда, лидеры Серии А тоже имеют разрыв с подопечными Пиоли. Но думаю, продолжая так выступать, коллектив сумеет побороться еще за первое место. Надо только ждать ошибок «Интера» и «Ювентуса».

«Удинезе» находится совсем в другой форме. За пять последних матчей клуб выиграл только один раз — у «Болоньи», идущей намного выше (3:0). В остальных противостояниях «зебры» теряли очки. Хотя стоит отметить, что коллектив чаще играл вничью, а не проигрывал. В таблице «Удинезе» идет на 16 месте, всего в одном очке от зоны вылета.

Я тут уверен в успехе гостей. «Милан» намного сильнее своего противника. Да и права на ошибку у подопечных Пиоли уже нет — они и так имеют разрыв с лидерами. «Удинезе» же пока находится не в той форме, чтобы оказывать сопротивление противнику с верхушки таблицы», — приводит слова Мостового «Всепроспорт».