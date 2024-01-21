«Борнмут» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 21 января

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.75.

«Борнмут» и «Ливерпуль» сойдутся в 21 туре английской Премьер-лиги. Кажется, что тут все очевидно. Однако «вишни» в последние месяцы выступали довольно успешно. Так что, даже если «красные» тут и выиграют, легко им точно не будет.

В последнем матче в АПЛ, который приходится на конец того года, «Борнмут» уступил «Тоттенхэму» со счетом 1:3. Казалось бы, очевидный результат. Однако так прервалась серия команды без поражений, которая длилась с начала ноября. Почти во всех встречах «вишни» выигрывали, в том числе, у «Ньюкасла» (2:0), у «Ман Юнайтед» (3:0) и у «Фулхэма» (3:0). Так что после неудачного старта сезона Ираола и его футболисты показали выдающийся результат. В таблице АПЛ «Борнмут» закрепился в середине — на 12 месте. Думаю, если будет команда продолжать в том же духе, то сможет и за топ-10 побороться.

«Ливерпуль» продолжает свою серию без поражений. За все 20 туров АПЛ команда проиграла всего один раз. Правда, ничьих у нее было чуть больше, чем у других соперников с верхушки таблицы. Так, подопечные Клоппа недавно поделили баллы с «Ман Юнайтед» (0:0) и с «Арсеналом» (1:1). Так что «Ливерпуль» сейчас хотя и лидирует в Премьер-лиге, но большого отрыва от преследователей не имеет.

По паре игроков соперники потеряли из-за старта Кубка Африки и Азии. Тут, конечно, сразу стоит вспомнить Салаха, который уехал играть за Египет. Также из-за травмы игру пропустит Александр-Арнольд. Однако состав у команды Клоппа все равно довольно глубокий. Так что даже с такими потерями «Ливерпуль» остается фаворитом.

Не жду простой игры для гостей. «Борнмут» очень неплохо играл в последние месяцы. Но все же по итогам 90 минут три очка достанутся мерсисайдцам, я думаю», — приводит слова Павлюченко «Всепроспорт».