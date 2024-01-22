«Гранада» — «Атлетико»: когда матч Примеры, кто победит, на кого ставить, прогнозы

22 января состоится матч 21-го тура Примеры «Гранада» — «Атлетико» Мадрид. Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «матрасников» можно с коэффициентом 1.72. Шансы «насридов» оцениваются в 4.75. На ничью дают коэффициент 3.98.

Аналитики считают, что игра «Гранада» — «Атлетико» Мадрид получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

«Гранада» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице в Ла Лиге, набрав 11 очков в 20 матчах. Клуб выиграл две встречи и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «Гранада» провела 10 игр, в которых одержала две победы. В последних пяти встречах «Гранада» победила только «Кадис» (2:0), завершила вничью матч с «Атлетиком» (1:1), а «Сельте» (0:1), «Севилье» (0:3) и «Бетису» (0:1) уступила.

Подопечные Диего Симеоне нестабильно выступили в последних пяти встречах в чемпионате Испании. Клуб победил «Альмерию» (2:1) и «Севилью» (1:0), завершил вничью игру с «Хетафе» (3:3), а уступил «Атлетику» (0:2) и «Жироне» (3:4).

«Атлетико» занимает пятую строчку в турнирной таблице Примеры, набрав 38 очков в 19 встречах. «Матрасники» на выезде провели девять матчей и одержали три победы.