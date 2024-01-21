«Гранада» — «Атлетико». Альваро Мората наведёт панику

Футболист наверняка забьёт в этом матче, в котором его клуб идёт фаворитом.

22 января состоится матч 21-го тура Примеры «Гранада» — «Атлетико» Мадрид. Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «матрасников» можно с коэффициентом 1.72. Шансы «насридов» оцениваются в 4.75. На ничью дают коэффициент 3.98.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура Примеры «Гранада» — «Атлетико» Мадрид 22 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Гранада» — «Атлетико» Мадрид получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура Примеры «Гранада» — «Атлетико» Мадрид (22.01.2024)

Игра 21-го тура Примеры «Гранада» — «Атлетико» Мадрид начнётся 22 января на стадионе «Нуэво Лос-Карменес». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

«Насриды» в минувшем матче в Примере уступили на выезде «Бетису» (0:1). Они сосредоточились на обороне, позволили сопернику контролировать мяч. Зелёно-белые нанесли 23 удара, но голкипер Аугусто Баталья играл надёжно. Только бывший футболист «Реала» Иско сумел найти слабое звено в обороне «Гранады» и забил победный гол.

«Гранада» пропустила 41 мяч в этом сезоне Ла Лиги. Команде явно не хватает исполнителей высокого уровня в линии обороны. Больше неё пропустила только «Альмерия», но она занимает последнюю строчку в таблице первенства.

Подопечные Медины плохо проводят этот сезон. Команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице в Ла Лиге, набрав 11 очков в 20 матчах. Клуб выиграл две встречи и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «Гранада» провела 10 игр, в которых одержала две победы.

В последних пяти встречах «Гранада» победила только «Кадис» (2:0), завершила вничью матч с «Атлетиком» (1:1), а «Сельте» (0:1), «Севилье» (0:3) и «Бетису» (0:1) уступила.

«Атлетико» в минувшем туре в Примере проиграл «Жироне» (3:4). Команды действовали в атакующем стиле и уже в первом тайме совместными усилиями забили пять мячей. В этом зрелищном матче «матрасники» часто ошибались в защите, но их игра в нападении заслуживает похвалы. Особенно отличился Альваро Мората, который сделал хет-трик.

Подопечные Диего Симеоне нестабильно выступили в последних пяти встречах в чемпионате Испании. Клуб победил «Альмерию» (2:1) и «Севилью» (1:0), завершил вничью игру с «Хетафе» (3:3), а уступил «Атлетику» (0:2) и «Жироне» (3:4).

«Атлетико» занимает пятую строчку в турнирной таблице Примеры, набрав 38 очков в 19 встречах. «Матрасники» на выезде провели девять матчей и одержали три победы.

Альваро Мората и Антуан Гризманн составили отличный атакующий дуэт. Испанец забил 12 голов в текущем сезоне Примеры, а француз отметился 11 мячами. У них до автоматизма налажено взаимопонимание, поэтому слабой защите соперника будет сложно сдержать лидеров «Атлетико».

Подопечные Диего Симеоне демонстрируют атакующий футбол. Они в текущем сезоне Примеры активно действуют в позиционном нападении. Альваро Мората набрал отличную форму и сумеет отметиться голом. Рассмотрим ставку на то, что Альваро Мората забьёт, за коэффициент 2.30.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Гранада» — «Атлетико» Мадрид 22 января 2024 года

Тактическая схема Диего Симеоне позволяет раскрыть качества Альваро Мораты. Испанский форвард обладает отменным голевым чутьём и набрал хорошую форму. Поскольку защита «Гранады» регулярно допускает ошибки, то нападающий обязательно получит шанс и забьёт гол.

Ставка: Альваро Мората забьёт за 2.30.