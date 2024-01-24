«Атлетик» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона».

Ставка: ничья за 3.45.

«Атлетик» и «Барселона» сыграют в четвертьфинале Кубка Испании. Интересная игра, по состоянию каталонцев не уверен, что им тут удастся достигнуть успеха.

«Барселона», если смотреть только на результаты, выступает довольно неплохо. Почти во всех последних встречах клуб выигрывал. А единственная неудача за шесть матчей у подопечных Хави случилась в финале Суперкубка Испании с «Реалом» — 1:4.

Но на деле победы сине-гранатовых точно нельзя назвать уверенными или доминирующими. В большинстве игр «Барса» спасается на последних минутах, много пропускает. Доказательства этому – последние встречи команды с «Унионстасом» (3:1) и с «Бетисом» (4:2).

А вот «Атлетик» в последнем туре Ла Лиги проиграл «Валенсии» (0:1). И это достаточно неожиданный результат. Казалось, что клуб тут не потеряет очки. Ведь до этого последняя неудача басков произошла ещё в конце октября. С тех пор «Атлетик» выступал очень уверенно и почти только выигрывал. В таблице Примеры команда из Бильбао благодаря этому поднялась в топ-4.

Я не жду тут лёгкой игры для «Барселоны». Помимо хорошей формы «Атлетика», каталонцы ещё и сами выступают не так уверенно, пусть пока и часто выигрывают. Команда из Бильбао – собранная и крепкая. Плюс хозяева поля будут разозлены после обидного поражения от «Валенсии» в Ла Лиге», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».