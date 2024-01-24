«Атлетик» — «Барселона»: ставка Эльвина Керимова на игру Кубка Короля

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.97.

«Атлетик» и «Барселона» сыграют в четвертьфинале Кубка Испании. Команда из Бильбао любит проводить быстрые вертикальные атаки, любит пространство, может хорошо защищаться и наказывать соперников в быстрых переходах. И я думаю, что в этом смысле «Атлетик» будет неудобным соперником для «Барселоны». Хозяева поля сейчас в состоянии дать бой каталонцам. И, естественно, не забываем о факторе домашнего поля. «Нуэво Сан-Мамес» — один из самых жарких стадионов Испании. Естественно, «Атлетик» исторически там играет хорошо. И вообще там выигрывать всегда непросто.

«Барселона», испытывающая, в общем, серьёзные проблемы на протяжении всего сезона, и в предыдущем раунде была не очень хороша. Клуб «Унионистас» очень скромный по своему уровню. Каталонцы прошли противника с трудом. Им нужно было отыгрываться по ходу встречи. «Барселона» могла пропустить ещё. В итоге за счёт индивидуальных действий «Барса» в итоге победила на выезде. Как знать, может быть, там дошло бы до дополнительного времени.

После этого команда Хави в чемпионате обыграла «Бетис» в гостях. Ферран Торрес хет-трик оформил. Но в Ла Лиге такое ощущение, что клубу, конечно, будет тяжело бороться за чемпионство. А вот Кубок взять «Барса» реально может, учитывая, что «Реал» вылетел. Но, правда, остаётся ещё «Атлетико», да и сам «Атлетик» Бильбао тоже не подарок. Для «Барселоны» это выездная игра. Команда испытывает проблемы в позиционных атаках, в переходах из обороны в атаку, часто получает моменты. В этом смысле каталонцам в Бильбао будет тяжело.

И ещё один важный момент. Я всё-таки на исход здесь не возьмусь ставить. Я бы рассмотрел вариант с тоталом голов. Мне кажется, что здесь их должно быть много. В последних трёх матчах подряд с участием «Барселоны» проходила ставка «обе забьют и тотал голов больше 2.5». Ставка комбинированная, а проходила в девяти матчах из 11 последних с участием «Барселоны». Это уже, в общем, такая серьёзная дистанция.

Я бы взял эту ставку. Думаю, что «Атлетик» забьёт и будет создавать свои моменты на пространстве. «Барсе» мастерства хватит, чтобы тоже забить. В общем, большого количества голов я здесь жду. Мне кажется, это будет очень красивая и классная игра. Так что моя комбинированная ставка — обе забьют и ТБ 2.5», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».