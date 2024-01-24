«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч 1/4 финала Кубка Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона».

Ставка: первый гол — «Атлетик» за 2.03.

«Барселона» выглядит, мягко говоря, неоднозначно. Да, хорошая и важная победа над «Бетисом», причём «Бетис» впервые проиграл в сезоне у себя дома. «Барса» забила четыре, но при этом проблемы в обороне никуда не делись, а кадровые проблемы продолжают её преследовать, что отражается, конечно, на качестве игры. Роберт Левандовски не похож сам на себя, Ферран Торрес вытащил матч с «Бетисом» и был действительно хорош. Но в целом надо признать, что у «Барсы» сейчас перевалочный момент, и чуть ли не после каждого матча рассказывают, куда надо отправиться Хави, что надо в «Барселоне» поменять.

Напротив, «Атлетик» Бильбао, который прервал свою долгую беспроигрышную серию, проиграл «Валенсии» 0:1, но я думаю, что если вы видели матч, то согласитесь, что «Атлетик» был близок к тому, чтобы не уступить. Если мы говорим о нынешнем состоянии, то команда выглядит очень здорово, она воздушная, лёгкая, здорово прессингующая, тем более играет у себя дома, но в последнее время именно с «Барселоной» «Атлетик» играет не очень здорово. Кстати, в 2022 году в 1/8 финала Кубка Короля команды встречались, и «Атлетик» выиграл в супернапряжённом матче 3:2 с голом Муньяина в дополнительное время. И вот с того момента, с 2022 года четыре или пять матчей прошло, и «Атлетик» не забил «Барселоне» ни одного мяча.

Поэтому сейчас, учитывая проблемы «Барсы» в обороне, отсутствие основного голкипера, тер Штеген продолжает восстановление, учитывая, что домашний матч именно в Бильбао, баски сделают ставку на прессинг, на давление, на наглость, на агрессию. И мой прогноз – «Атлетик» забьёт наконец-то «Барселоне», и, скорее всего, в этом матче он сделает это первым, коэффициент на это 2.03», — сказал Генич.