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«Атлетик» — «Барселона»: во сколько начало матча Кубка Испании, какие прогнозы и ставки

24 января состоится матч 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона». Начало – в 23:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 2.44. Успех красно-белых оценивается в 2.82. На ничью дают коэффициент 3.48.

Аналитики считают, что игра «Атлетик» — «Барселона» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют красно-белые, сыграет коэффициент 1.28. Гол сине-гранатовых доступен с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

Баски в 1/8 финала Кубка Испании дома обыграли «Алавес» (2:0). Они уверенно контролировали мяч и нанесли 12 ударов. Главным героем встречи стал Асьер Вильялибре, который оформил дубль.

Сине-гранатовые в 1/8 финала Кубка Испании на выезде обыграли «Унионистас де Саламанка» (3:1). Начало встречи осталось за соперником, который открыл счёт. Хави пришлось выпускать на замену Илкая Гюндогана, Педри и Роберта Левандовского. Звёздам удалось перехватить инициативу.