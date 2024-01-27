«Барселона» — «Вильярреал»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.86.

«Барселона» и «Вильярреал» сыграют в 22-м туре чемпионата Испании. Соперники чередовали разные результаты в последнее время. Всё же отдам тут предпочтение каталонцам.

Команда Хави на днях вылетела из Кубка Испании. Это, конечно, было предсказуемо, видя соперника сине-гранатовых — «Атлетик». В той игре «Барса» быстро пропустила, уже на первой минуте. Затем Левандовски и Ямал вернули клуб в игру. Но надолго каталонцев не хватило – баски забили ещё, а в дополнительное время сделали счёт 4:2.

До этого у «Барселоны» тоже не было каких-то важных и сильных побед. Можно отметить разве что игру с «Бетисом» (4:2). Ещё подопечные Хави чуть не вылетели из Кубка Испании от соперников из низших дивизионов – 3:1 с «Унионстасом» и 3:2 с «Барбастро».

«Вильярреал» ещё хуже выступает в этом сезоне. Не мог не сказаться на результатах клуба еврокубок – участвовал в Лиге Европы, где сумел финишировать на первом месте. Но в Ла Лиге подопечные Марселино выиграли всего один раз за несколько месяцев – 3:2 с «Сельтой». В остальных противостояниях «жёлтая подлодка» чередовала поражения и ничьи. Причём в Кубке Испании «Вильярреал» как раз вылетел от «Унионстаса» (1:2).

Да, этот сезон «Барселоны» нельзя назвать очень успешным. На днях клуб вылетел из Кубка Испании. Но сейчас каталонцы будут мотивированы. Сам «Вильярреал» тоже выступает достаточно слабо – вряд ли ему удастся тут даже одно очко набрать», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».