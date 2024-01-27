Чжэн Циньвэнь — Арина Соболенко: получи бонус до 30 тысяч рублей к финалу Australian Open

27 января в Мельбурне в финале женского турнира Australian Open сыграют Чжан Циньвэнь и Арина Соболенко. Начало матча – не ранее 11:30 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Эксперты отдают преимущество белорусской спортсменке: коэффициент на победу второй ракетки мира составляет 1.20. Шансы китаянки оценили коэффициентом 5.00. Аналитики считают, что матч финала Australian Open Чжэн Циньвэнь – Арина Соболенко не получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 2.10, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.65. Поставить на победу белоруски со счётом 2:0 по сетам можно за 1.65.

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