Илья Ковальчук: в роли капитана «Спартака» хорошо

Амбассадор БК «Лига Ставок» и нападающий ХК «Спартак» Илья Ковальчук прокомментировал прошедшие матчи с московским «Динамо».

«Любой матч принципиален. Но так как «Спартак» против «Динамо» — это историческое дерби, тем более у нас было две игры подряд, игра больше походила на маленький плей-офф. Конечно же, мы активно готовились. «Динамо» идёт чуть выше нас в турнирной таблице, поэтому возник хороший шанс подобраться к ним поближе, что мы и сделали», — отметил Ковальчук.

Кроме того, нападающий прокомментировал свой выход на лёд в роли капитана команды.

«В роли капитана хорошо. К сожалению, у нас действующий капитан был травмирован, но он сейчас в полном порядке. У нас было много ребят, которые были травмированы, сейчас потихоньку возвращаются, поэтому думаю, что команда начнёт играть ещё сильнее. Никакого особенного настроя не было, у нас всегда настрой хороший. Но когда ты капитан, то, конечно, какая-то дополнительная мотивация у тебя есть. Ты хочешь передать её игрокам, ребятам. Думаю, что у нас получилось: мы выиграли матч. Самое главное — результат», — подчеркнул форвард.

Сегодня, 20 января, московский «Спартак» сыграет с нижегородским «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск.