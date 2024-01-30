«Астон Вилла» — «Ньюкасл»: дата матча АПЛ, кто фаворит, какие прогнозы и ставки

30 января состоится матч 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Ньюкасл». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 1.90. Успех «сорок» оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Аналитики уверены, что матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

«Астон Вилла» продолжает, высоко подняв голову, идти в верхней части турнирной таблицы чемпионата Англии. У неё столько же очков, сколько у занимающего третью строчку «Арсенала», но чуть хуже дополнительные показатели. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет пять очков.

К предстоящему матчу команда из Бирмингема подходит с отличной глубиной состава, чего не скажешь о «Ньюкасле». На Кубок африканских наций и Кубок Азии не было вызвано ни одного футболиста «сорок», однако это не сильно облегчает жизнь Эдди Хау. В лазарете пребывает ряд ведущих игроков. Плюс отбывает дисквалификацию Сандро Тонали.

Совсем недавно получил серьёзную травму ведущий полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон. Сообщается, что из-за повреждения он может пропустить остаток сезона. С кадровыми потерями напрямую связано ухудшение результатов и турнирного положения «сорок». Они спустились на 10-ю строчку в таблице АПЛ.