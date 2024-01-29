«Астон Вилла» — «Ньюкасл». Унаи Эмери устремлён в Лигу чемпионов

«Львы» не сбавляют обороты. С пребывающими в чёрной полосе «сороками» у них не должно возникнуть проблем.

30 января состоится матч 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Ньюкасл». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 1.90. Успех «сорок» оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ньюкасл» 30 января 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Ньюкасл» (30.01.2024)

Позади матчи 1/2 финала Кубка лиги, а также игры 1/16 финала Кубка Англии. 30 января состоятся пять встреч 22-го тура английской Премьер-лиги. В самой поздней из них на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме померяются силами «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

«Астон Вилла» продолжает, высоко подняв голову, идти в верхней части турнирной таблицы чемпионата Англии. У неё столько же очков, сколько у занимающего третью строчку «Арсенала», но чуть хуже дополнительные показатели. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет пять очков.

Отлаженная Унаи Эмери система редко даёт сбои. В 21 встрече в АПЛ подопечные испанского специалиста потерпели только четыре поражения и столько же раз сыграли вничью. За этот период времени бирмингемцы пропустили 27 мячей, а забили 43 — больше только у «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Особый вклад в успехи привносит Олли Уоткинс. В 21 встрече в первенстве он забил девять мячей и отдал восемь результативных передач. Также очень здорово прибавил при Эмери 26-летний ямайский нападающий Леон Бэйли. В 19 неполных играх в чемпионате Англии он записал на свой счёт шесть голов и пять ассистов.

В отличие от многих других команд, на «Астон Виллу» никак не повлиял старт Кубка африканских наций и Кубка Азии. Эмери лишился подспорья лишь одного футболиста — Бертрана Траоре. В этом сезоне форвард принял участие только в шести матчах за клуб, причём во всех он выходил в самой концовке. Результативными действиями не отметился.

К предстоящему матчу команда из Бирмингема подходит с отличной глубиной состава, чего не скажешь о «Ньюкасле». На Кубок африканских наций и Кубок Азии не было вызвано ни одного футболиста «сорок», однако это не сильно облегчает жизнь Эдди Хау. В лазарете пребывает ряд ведущих игроков. Плюс отбывает дисквалификацию Сандро Тонали.

Совсем недавно получил серьёзную травму ведущий полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон. Сообщается, что из-за повреждения он может пропустить остаток сезона. С кадровыми потерями напрямую связано ухудшение результатов и турнирного положения «сорок». Они спустились на 10-ю строчку в таблице АПЛ.

В последних семи турах в первенстве «Ньюкасл» победил только «Фулхэм» (3:0). Уступил он «Эвертону» (0:3), «Тоттенхэму» (1:4), «Лутону» (0:1), «Ноттингем Форест» (1:3), «Ливерпулю» (2:4) и «Манчестер Сити» (2:3). За этот период времени подопечные Хау пропустили 18 мячей, а забили в два раза меньше.

Статистика могла быть ещё хуже. В этих семи матчах Мартин Дубравка совершил целых 40 сейвов. Во встрече с «Ливерпулем» он парировал 11 ударов в створ. Упрекнуть замещающего травмированного Ника Поупа 35-летнего голкипера не в чем. Дубравка прикладывает все усилия, но его стараний регулярно оказывается недостаточно.

Поставить на то, что «Астон Вилла» одержит победу в грядущем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. На домашнем стадионе «львы» выступают лучше всех в АПЛ. В 10 матчах в первенстве дома они не потерпели ни одного поражения и только один раз сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили 29 мячей, а пропустили только восемь.

«Сороки» тоже весьма неплохо выступают дома, но вот на выезде они очень уязвимы. В 10 играх в гостях подопечные Хау одержали только одну победу и два раза сыграли вничью. За этот период они забили 16 голов, а пропустили 22. Хуже на выезде выступает только замыкающий турнирную таблицу «Шеффилд».

Прогноз и ставки на матч 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Ньюкасл» 30 января 2024 года

«Астон Вилла» продолжает сохранять отличный темп и бороться за попадание в Лигу чемпионов. На домашнем стадионе у неё есть все шансы обыграть ослабленный болезненными кадровыми потерями «Ньюкасл». «Сороки» испытывают большие проблемы с выездами и, несмотря на старания Дубравки, очень много пропускают.

Ставка: победа «Астон Виллы» за коэффициент 1.90.