«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: во сколько начало матча АПЛ, какие прогнозы и ставки

30 января состоится матч 22-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.44. Успех «лесников» оценён в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Аналитики считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Недавняя смена главного тренера весьма позитивно отразилась на клубе из Ноттингема. В последних четырёх встречах в АПЛ «лесники» забили девять мячей. Для сравнения: в предыдущих 17 турах первенства они забили только 17 голов. Подопечные Нуну Эшпириту Санту уступили «Борнмуту» (2:3) и «Брентфорду» (2:3), а обыграли «Ньюкасл» (3:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:1). Таким образом, «Ноттингем Форест» поднялся на 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от идущего на 15-м месте «Кристал Пэлас» составляет одно очко.

«Арсенал», в свою очередь, продолжает постепенно прогрессировать под руководством Микеля Артеты. Зачастую он демонстрирует качественный доминирующий футбол, но временами случаются спады, из-за которых шансы выиграть трофеи сводятся к нулю. В текущем розыгрыше спад случился совсем недавно. В последних пяти турах в первенстве перед небольшим перерывом лондонцы победили только «Брайтон» (2:0) и не без удачи зацепились на ничью с «Ливерпулем» (1:1). Уступили они «Астон Вилле» (0:1), «Вест Хэму» (0:2) и «Фулхэму» (1:2).

Небольшая пауза помогла Микелю Артете привести своих подопечных в чувства. В матче последнего тура чемпионата Англии они крупно обыграли «Кристал Пэлас» (5:0). В результате «канониры» поднялись на третью строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет пять очков.