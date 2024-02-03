«Валенсия» — «Альмерия»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Альмерия» в 23-м туре испанской Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Валенсии» и ТБ 1.5 за 2.06.

«Валенсия» дома сыграет против «Альмерии», против аутсайдера. По-прежнему «Альмерия» ни одной победы не одержала. И если «Альмерия» не выиграет в 23-м туре на «Месталье», то повторит антирекорд чемпионатов Испании — 23 тура подряд без побед. Это, конечно, многовато. Как бы «Альмерия» ни пыжилась, и «Реалу» немало проблем доставила, но вот в последнем туре «Альмерия» дома уступила «Алавесу» — 0:3.

«Валенсия» после серии из четырёх побед проиграла «Атлетико» Мадрид – 0:2, но это тоже было вполне предсказуемо и ожидаемо. «Валенсия» дома в нынешнем сезоне хороша. И есть такая традиция у «Валенсии» — как правило, забивать минимум два мяча в ворота «Альмерии» в последние годы.

«Альмерия» больше всех в чемпионате сейчас пропускает. Думаю, что здесь с моментами и голами у молодой задорной валенсийской команды Рубена Барахи проблем быть не должно. Победа «Валенсии» при тотале больше 1.5 за 2.06», — сказал Генич.