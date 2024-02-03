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«Алавес» — «Барселона»: во сколько начало матча Примеры 3 февраля, какие прогнозы и ставки

«Алавес» — «Барселона»: во сколько начало матча Примеры 3 февраля, какие прогнозы и ставки
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3 февраля состоится матч 23-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.83. Шансы «славных» оцениваются в 4.30. На ничью дают коэффициент 3.80.

Аналитики считают, что игра «Алавес» — «Барселона» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.

Подопечные Луиса Гарсии Пласы неплохо проводят этот сезон. Команда находится на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков в 22 матчах. Клуб выиграл семь встреч и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «Алавес» провёл 10 игр, в которых одержал пять побед.

Испания - Примера . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Примеры, набрав 47 очков в 22 встречах. Сине-гранатовые на выезде провели 10 матчей и одержали пять побед.

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